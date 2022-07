Maintien des Girondins de Bordeaux en Ligue 2 : les supporters soulagés par la décision

REPORTAGE

Dans la douceur estivale des rues bordelaises, la décision du Comex (comité exécutif de la Fédération Française de Football) de maintenir le club en Ligue 2 n'est pas non plus un coup de tonnerre. Depuis l'avis favorable du CNOSF lundi, les amateurs de foot, comme Hugo, avait déjà beaucoup d'espoir : "Juste pour le football français et pour la ville de Bordeaux, je suis content", s'exclame-t-il.

Pierre Hurmic sera au match samedi

"Tant mieux", voilà ce que la majorité des supporters girondins ont confié à Europe 1 ce mercredi. À commencer par Pierre Hurmic : "Une joie et un soulagement. Ce résultat, on le doit bien entendu à la détermination des dirigeants du club, mais aussi à une mobilisation générale importante qui a d'ailleurs été illustrée par la grande manifestation du 9 juillet et ont été plus de 2.000", a réagi le maire écologiste de la ville.

Pierre Hurmic a d'ailleurs prévu d'assister au premier match de la saison ce samedi contre Valenciennes.

"Ils méritaient d'aller en National"

Mais il y a aussi des exceptions. Certains, comme Éric, trouve curieux ce repêchage à la dernière minute. "Moi, je trouve que c'est injuste. Après, je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour se rattraper. Ils méritaient d'aller en National. J'aime le foot, mais je suis écœuré par tout ce qui se passe. C'est un monde d'argent pour moi", alerte ce supporter, visiblement déçu par la décision de la Fédération.