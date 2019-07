Macron attendu sur deux étapes du Tour de France vendredi et samedi

Le président de la République Emmanuel Macron se rendra vendredi et samedi sur le Tour de France, à Pau puis au col du Tourmalet, dans les Hautes-Pyrénées, a annoncé jeudi l'Elysée.

Il dévoilera d'abord vendredi un totem en l'honneur du 100e anniversaire de la création du maillot jaune au sein du musée "Le Tour des géants" à Pau, dédié à la compétition sportive et à ses vainqueurs. François Bayrou, maire de la ville, ainsi que les coureurs Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain, quintuples vainqueurs du Tour de France, participeront à l'événement.

Samedi, le chef de l'Etat suivra la 14e étape, qui relie Tarbes au Tourmalet, avec le directeur de la Grande Boucle Christian Prud'homme, en tête de la course. Il remettra un trophée au vainqueur de cette étape mythique. Ce sera la 3e fois de l'histoire du Tour de France qu'une étape se terminera au sommet du col pyrénéen après 1974 (victoire de Jean-Pierre Danguillaume) et 2010(victoire d'Andy Schleck). A ce jour, le Tourmalet est le col le plus souvent franchi dans l'histoire du Tour, soit 82 fois.