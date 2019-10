"Michel Platini ? Qu'il revienne vite !", réclame Luis Fernandez

FACE AUX AUDITEURS

Alors que la suspension de Michel Platini de toute activité dans le football est levée depuis quelques jours, Luis Fernandez a réclamé sur Europe 1 le retour de l'ancien n°10 des Bleus et de la Juventus Turin aux affaires. "Qu'il revienne vite dans le football !", a répondu Luis Fernandez aux auditeurs venus l'interviewer.

Entendu sur europe1 : Il n'a peut-être pas toujours bien fait et pris les meilleures décisions, mais ce sera quelqu'un que je défendrai toujours

Luis Fernandez rappelle notamment son implication dans l'organisation d'un Euro 2020 différent des autres. "Ce championnat d'Europe en juin prochain, c'est une idée de Michel Platini. Il a toujours pensé que le football était aussi destiné aux 'petits' pays. Il n'a peut-être pas toujours bien fait et pris les meilleures décisions, mais ce sera quelqu'un que je défendrai toujours."

Et cette admiration, l'ancien joueur du PSG et du Matra Racing l'a depuis fort longtemps pour celui qui a éclos à l'AS Nancy-Lorraine. "Moi, Michel je l'ai pratiqué, je l'ai eu à mes cotés, je l'ai eu quand on s'est retrouvé avec tous les présidents de l'époque pour négocier les primes. Je l'ai regardé lui ai dit 'chapeau, je suis fier de pouvoir jouer pour toi, d’être à tes cotés.' Platini jouait à la Juve à l'époque et je pensais qu'il n'avait pas besoin de ces histoires de prime. Il s'est mis au devant, c'est un vrai leader." Un meneur qu'il souhaite donc voir revenir au premier plan.