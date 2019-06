Lionel Messi : "Une autre Copa commence" pour l'Argentine

Soulagé après la qualification dans la douleur de l'Argentine pour les quarts de finale de la Copa América, Lionel Messi a affirmé dimanche que son équipe se préparait à disputer un tout autre tournoi après la victoire 2-0 face au Qatar.

"Une autre Copa commence. Cette victoire doit nous rendre plus forts pour que nous puissions continuer à nous améliorer", a affirmé la star du FC Barcelone en zone mixte, à Porto Alegre. "L'important, c'était de gagner. Ça va nous booster pour la suite", a ajouté "La Pulga", qui pourrait fêter sereinement ses 32 ans lundi.

Un quart de finale contre le Venezuela

L'Albiceleste était sous pression après avoir pris seulement un point après ses deux premiers matches, avec une défaite face à la Colombie (2-0), et un nul contre le Paraguay (1-1). "C'est difficile de jouer avec l'obligation de gagner et la peur de l'élimination, mais nous avons fait ce qu'il fallait", a-t-il conclu.

L'attaquant Sergio Agüero, qui a retrouvé sa place de titulaire et a marqué le deuxième but argentin, a salué le choix du sélectionneur Lionel Scaloni de l'aligner aux côtés d'un autre attaquant de pointe, Lautaro Martinez (auteur du premier but), avec Messi en soutien. "J'étais content d'être titulaire et nous nous sommes bien entendus à trois", a affirmé l'attaquant de Manchester City. Agüero a, par ailleurs, déclaré que le Venezuela, que l'Argentine affrontera vendredi en quarts de finale, est un "adversaire difficile, qui joue bien en contre-attaque".