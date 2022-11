Ligue Europa : Monaco dans les pas de Nantes après sa qualification pour les 16es de finale

Déjà victorieuse en Serbie au match aller (1-0), l'AS Monaco n'a rien laissé au hasard. Un doublé initial de Kevin Volland (5e, 27e) a montré la voie, ajouté à un but contre son camp de Rodic (50e) et une clôture de la marque par l'insatiable Volland (87e).

Mais les Monégasques ne terminent pas en tête de leur groupe car les Hongrois de Ferencvaros, battus par les Turcs de Trabzonspor (1-0), les devancent à la différence de buts.

Contrat aussi rempli pour Nantes

Pendant ce temps, le FC Nantes a rempli son contrat en allant gagner au Pirée, sur la pelouse de l'Olympiakos, dernier du groupe G. Deux buts en fin de match, par Mostafa Mohamed (79e) et Ludovic Blas (90e), permettront aux Canaris de jouer un barrage de C3 contre un éliminé de la C1.

Le suspense a duré jusqu'à la fin des sept minutes d'arrêts de jeu dans l'autre rencontre du groupe G, entre l'équipe B du leader Fribourg, déjà qualifié, et les Azéris de Qarabag (1-1), qui ont tout tenté mais seront reversés en Ligue Europa Conférence.

Rennes et Nice pour les imiter

Dernier club français engagé en C3, Rennes devait jouer en deuxième partie de soirée contre les Chypriotes de Larnaca avec comme objectif de dépasser Fenerbahçe pour éviter d'en passer par un "16e de finale" contre une équipe venue de la Ligue des champions et passer directement en 8e de finale.

En C4, elle aussi âprement disputée, Nice, premier du groupe D à égalité de points avec le Partizan Belgrade, n'a qu'une unité d'avance sur Cologne avant de jouer un match décisif en Allemagne. Le coup d'envoi a été donné à 21h00.