Ligue des champions : Lyon s'impose 2-0 à Leipzig, Chelsea vainqueur à Lille 2 à 1

Lyon s'est imposé 2-0 à Leipzig mercredi lors de la 2e journée de la Ligue des champions et met fin à une série de sept matches sans succès toutes compétitions confondues qui avait fragilisé son entraîneur brésilien Sylvinho, arrivé cet été.

Memphis et Terrier, associés en attaque, ont inscrit les buts de l'OL face aux Allemands (11e et 65e). Les Lyonnais avaient été tenus en échec 1-1 par le Zenit Saint-Pétersbourg en ouverture et restaient sur une défaite en championnat à domicile face à Nantes (1-0).

Lille dernier du groupe H avec deux défaites

En revanche, le club londonien de Chelsea est allé battre l'équipe française de Lille 2 à 1 (mi-temps: 1-1) lors de la 2e journée du groupe H en Ligue des champions, mardi au stade Pierre-Mauroy. Abraham (22e) et Willian (77e) ont été les buteurs de Chelsea, Osimhen inscrivant le seul but lillois (33e). Après cette victoire, Chelsea est 2e d'un groupe dont Lille ferme la marche avec 2 défaites.