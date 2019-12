Ligue des champions : Lyon qualifié pour les huitièmes de finale

Lyon revient de loin. Mené 2-0 à la mi-temps de ce sixième et dernier match de la phase de poules, l'Olympique lyonnais a su recoller pour décrocher son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en arrachant le point du match nul contre Leipzig (2-2), qui termine premier de ce groupe G. Deuxièmes de leur groupe, les joueurs de Rudi Garcia affronteront une équipe première de sa poule en février prochain, comme Liverpool ou le FC Barcelone.

Les Lyonnais étaient menés 2-0 sur deux penalties conclus par Emil Forsberg (9e) et Timo Werner (33e), avant de revenir au score en seconde période par Houssem Aouar (50e) puis Memphis Depay (82e). Dans ce groupe, Benfica prend la 3e place après sa victoire sur le Zenit Saint-Pétersbourg 3-0 et est reversé en Ligue Europa. Le club russe (4e) est éliminé de toutes les compétitions européennes.

L'Ajax éliminé dans le groupe de Lille

Dans le groupe de Lille, l'Ajax Amsterdam ne refera pas le coup de l'an dernier en Ligue des champions : battus mardi 1-0 par Valence, qui se qualifie pour les 8es de finale en compagnie de Chelsea, les Néerlandais sont éliminés de la compétition et joueront la Ligue Europa. Un but de Rodrigo à la 24e minute a suffi au bonheur des Espagnols, tandis qu'Abraham (19e) et Azpilicueta (35e) se sont chargés d'assurer la victoire londonienne contre Lille, malgré un but de Rémy pour le Losc (78e, 2-1), déjà éliminé.