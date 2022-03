Ligue des champions : le Losc peut-il créer l'exploit face à Chelsea ?

Les Lillois affrontent les Anglais de Chelsea mercredi soir au stade Pierre-Mauroy de Lille pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Battus (2-0) à l'aller, les Dogues, qui n'ont rien à perdre, espèrent créer la sensation et seront à 300%, prévient leur entraîneur Jocelyn Gourvennec. "C'est une compétition où il y a des remontadas totalement imprévisibles et parce que c'est un parfum particulier, ça doit nous donner encore plus de force d'y arriver", argumente-t-il avant le choc.

"Un match hors normes" pour les Lillois

Ce parfum particulier de la coupe d'Europe force également le groupe lillois à "se préparer pour être au rendez-vous d'un match qui, pour le Losc, est un match hors normes", poursuit Jocelyn Gourvennec, "et passez-moi l'expression, de rêver encore plus grand". Le coach, qui reprend à son compte le slogan du PSG, espère une meilleure soirée que celle des Parisiens la semaine dernière, éliminés après un match terrible contre le Real Madrid.

Si les chances du Losc (10%) sont minces pour se qualifier en quart de finale, les Lillois pourront tout de même compter sur leurs supporters : le stade de Villeneuve-d'Ascq sera plein, avec plus de 49.000 spectateurs qui viendront aider les Dogues à réaliser le plus bel exploit de leur histoire. Pour cela, il sera impératif pour les joueurs lillois de marquer au minimum à deux reprises pour effacer leur retard.

Pourquoi le Losc a des raisons d'espérer

L'exploit semble difficile, mais pas impossible. Seulement 6e de Ligue 1, le Losc a perdu son meilleur joueur Renato Sanches. Mais les Lillois aiment surprendre : ils ont décroché le titre de champion de France, le Trophée des champions et atteint la phase finale de la Ligue des champions en terminant à la première place de leur groupe contre toute attente.

Et le club de Chelsea (3e de Premier League) est accaparé par les sanctions économiques visant son propriétaire russe Roman Abramovitch. Au contraire, Lille a son esprit entièrement tourné vers ce match, et comme aime à le rappeler son entraîneur, tout peut arriver.