Ligue des champions : City résiste à l'Atlético, Liverpool écarte Benfica en quarts de finale

Les affiches des demi-finales de la Ligue des champions sont désormais connues. Un choc Manchester City-Real Madrid et une opposition prometteuse entre Liverpool et Villarreal attendent les amateurs de football fin avril, après les qualifications des deux clubs anglais mercredi. Les Citizens et les Reds ont tous deux maintenu l'avantage acquis à l'aller, en allant maîtriser l'Atlético Madrid pour les premiers (0-0, aller : 1-0) et en résistant contre Benfica Lisbonne pour les seconds (3-3, aller : 3-1). Ils ont rendez-vous contre les deux écuries espagnoles les 26-27 avril et 3-4 mai, pour une place en finale.

FIN DU MATCH !



Man City qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions



Les affiches des 1/2 : Manchester City / Real Madrid et Liverpool / Villarreal #ATLMCI | #UCL | #CCC



Pas de but encaissé pour City en phase finale

Pourtant très joueuse dans son tempérament quitte à s'exposer, City n'a toujours pas encaissé le moindre but dans ces phases finales ! La réussite de l'équipe de Pep Guardiola est donc totale, face à l'Atlético Madrid de Diego Simeone incapable de trouver la faille malgré une grosse intensité dans la dernière demi-heure... Les Anglais ont moins dominé qu'une semaine plus tôt en Angleterre, ils n'ont pas marqué, mais ils ont confirmé que leur système tactique était bien en place, aussi difficile à stopper qu'à percer.

Les partenaires d'Antoine Griezmann se sont découverts au fil du match, et le Français a même failli marquer d'une frappe dévissée (57e). Les Madrilènes ont même énormément poussé dans les ultimes instants, sans succès, avant une fin de match envenimée et un carton rouge adressé à Felipe.

De Bruyne et Walker sortis sur blessure

Les Mancuniens, finalistes en titre, devront surveiller l'état physique de Kevin De Bruyne et Kyle Walker, sortis légèrement blessés. Mais leur rêve de soulever enfin la coupe aux grandes oreilles est sauf, avec cette troisième qualification pour les demi-finales.

Ce sera encore à Madrid, avec un déplacement au Bernabeu, chez le Real, pour le match retour début mai. Un duel alléchant entre l'armada offensive anglaise et Karim Benzema, déjà auteur de 12 buts cette saison en C1, dont le dernier en prolongation mardi contre Chelsea. Le Real et City se sont affrontés six fois en C1: deux victoires chacun, deux nuls, sept buts marqués de part et d'autre. Equilibré ?

Sept changements du côté de Liverpool

Peu d'équipes en Europe peuvent se permettre d'effectuer sept changements entre un quart de finale aller et un quart de finale retour de Ligue des champions avec seulement deux buts d'avance. Liverpool est l'une d'entre elles et son entraîneur Jürgen Klopp ne craint pas de responsabiliser ses remplaçants. Les Reds ont en effet composté leur billet sans leur capitaine Virgil Van Dijk ni leur duo d'attaque Mohamed Salah - Sadio Mané au coup d'envoi, sans doute en prévision du choc qui attend Liverpool contre City samedi en demi-finale de Coupe d'Angleterre.

Le risque avait de quoi faire peur, mais pas au Français Ibrahima Konaté, buteur providentiel (21e) de la tête... comme à l'aller, ni à Roberto Firmino, auteur d'un doublé (55e, 64e).

Une réaction trop tardive pour Benfica

Benfica, de son côté, n'est pas parvenu à se montrer suffisamment dangereux pour remonter le handicap du match aller (3-1), malgré une très belle réaction, avec les buts de Gonçalo Ramos (32e), Roman Yaremchuk (74e) et Darwin Nunez (82e). Les Anglais retrouvent le dernier carré de la compétition pour la première fois depuis l'année de leur dernier sacre, 2019...

Ils y ont rendez-vous contre la surprise de cette édition 2021-22, le Villarreal d'Unaï Emery, tombeur improbable du Bayern Munich mardi (1-1, aller : 1-0)... L'affiche est déséquilibrée, mais elle l'était déjà en finale de Ligue Europa 2016, lorsque Klopp et Liverpool avaient croisé Emery, à l'époque entraîneur de Séville. Les Andalous s'étaient imposés 3-1.