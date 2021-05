Ligue des champions : Chelsea sur le toit de l’Europe, explosion de joie à Londres

REPORTAGE

Chelsea a remporté la Ligue des Champions, samedi soir, en battant Manchester City 1-0. Cette finale 100% "british" s'est jouée à Porto, au Portugal, mais c'est bien à Londres que l'on a vibré, notamment dans le quartier chic de l'ouest de la capitale anglaise, où s'est rendu Europe 1.

"La fierté de porter le maillot"

Des fumigènes, un spectacle de drones au-dessus du stade mythique de Chelsea et des centaines de supporters en bleu. "La Ligue des champions, si vous la gagnez une fois, c'est de la chance. Si vous la gagnez deux fois... Mamma Mia !", réagit fièrement un supporter au micro d'Europe 1. "Le PSG ne l'a jamais gagné, je ne veux pas être méchant, mais bon..."

"C'est le plus grand tournoi ! Nous devons fêter notre équipe locale !", s'enthousiasme une autre supportrice de Chelsea. Les Blues, c'est cette équipe qu'ont adoptée Omar, Maxence et Ryan, trois Français de 17 ans nés dans le quartier de Chelsea. "On ne va jamais oublier ce moment, c'est magique", racontent-ils. "Même en tant que Français, l'ambiance est différente ici. On sent leur fierté de porter le maillot !"

"On est le plus grand club du monde"

Environ 6.000 fans de Chelsea et 6.000 fans de Manchester City ont pu se rendre à Porto pour la finale. Resté à Londres, Yosef, 18 ans, n'a pas de regrets. "Mes amis y sont allés mais je n'ai pas pu. Je préfère rester ici, devant le stade de Chelsea", affirme-t-il. "On est le plus grand club anglais. On est le plus grand club d'Europe. On est le plus grand club du monde !"

Le message est passé : samedi soir, la victoire était bleue, et les supporters de Chelsea seront là pour le rappeler toute l'année.