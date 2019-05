Ligue des Champions : Barcelone-Liverpool, une finale avant l'heure ?

Une rencontre aux airs de finale. Cette affiche entre le FC Barcelone et Liverpool a de quoi faire rêver plus d'un passionné de football tant le choc promet d'être intense. Entre deux des meilleures attaques d'Europe, la lutte sera forcément belle, à un mois d'une finale de la Ligue des Champions, que les deux clubs aspirent à remporter.

Le FC Barcelone, roi du Camp Nou

C'est toujours difficile d'affronter le Barça, mais c'est presque mission impossible lorsque la rencontre se déroule dans l'enceinte catalane. Cette saison, en Ligue des Champions, seul Tottenham y a accroché un nul (1-1), à l'issue d'une rencontre sans enjeu pour les hommes de Valverde. Lors des matchs décisifs, Barcelone y a atomisé l'Olympique lyonnais (5-1) et Manchester United (3-0). Mais Liverpool est un adversaire d'un autre calibre. Champions d'Espagne depuis dimanche, les Blaugranas sont toujours en course pour réussir le doublé Liga-Ligue des Champions, qu'ils avaient réalisé en 2015. Une occasion à ne pas manquer, d'autant que son plus grand rival, le Real Madrid, triple tenant du titre, n'est plus de la partie.

Cette réception de Liverpool sonne aussi comme des retrouvailles pour deux joueurs catalans. Philippe Coutinho, transféré à Barcelone en janvier 2018 pour 160 millions d'euros (bonus inclus), a disputé plus de 200 matchs sous le maillot de Liverpool. En difficulté à Barcelone, où il n'est pas régulièrement titulaire, le Brésilien aura à cœur de briller face à son ancienne équipe, tout comme... Luis Suarez. L'Uruguayen a joué trois saisons chez les Reds entre 2011 et 2014, et avait terminé meilleur buteur de Premier League lors de sa dernière saison, avant de s'envoler vers l'Espagne. C'est la première fois que les deux hommes affrontent leur ancienne équipe.

Liverpool veut retourner en finale

Finaliste malheureux de la dernière édition, battu par le Real Madrid (3-1), Liverpool veut cette fois soulever un trophée qui le fuit depuis 2005. Les Reds n'ont d'ailleurs pas fait dans le détail pour accéder au dernier carré de la compétition. En quarts de finale, les hommes de Jürgen Klopp ont facilement éliminé le FC Porto (6-1 sur l'ensemble des deux rencontres), et s'avancent vers le Camp Nou pleins d'espoirs et de certitudes. Toutes compétitions confondues, ils restent d'ailleurs sur dix victoires consécutives, et sont toujours à la lutte pour le titre en Premier League, Manchester City les devançant d'un petit point.

Emmenés par le redoutable trio Salah-Mané-Firmino, les Reds peuvent aussi compter sur une défense de fer. Le défenseur central, Virgil Van Dijk, a été élu meilleur joueur de Premier League par ses pairs, et n'a toujours pas été dribblé la moindre fois depuis le début de la saison ! Ce n'est donc pas un hasard si les Reds n'ont pris que 20 buts en Premier League, et ne se sont inclinés qu'à une seule reprise, face à Manchester City. Le Barça est prévenu, et le duel Messi-Van Dijk s'annonce captivant.