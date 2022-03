Ligue des champions féminine : une affluence record au Parc des Princes pour une soirée de folie

Une qualification et un record d'affluence pour les joueuses du Paris Saint-Germain mercredi soir. Après leur victoire, les footballeuses disputeront les demi-finales de la Ligue des champions. Les Parisiennes ont arraché le nul : 2-2 en prolongation face au Bayern Munich. Un match fou dans un Parc des Princes bien garni : plus de 27.000 spectateurs, un record.

Les joueuses parisiennes sont restées sur la pelouse pendant plusieurs minutes après le match, devant la tribune Auteuil, pour communier avec leurs supporters. De la joie, et sans doute beaucoup de soulagement après un match au scénario très indécis et pas forcément à l'avantage du PSG. "Elles avaient trop envie de bien faire", raconte leur entraîneur Didier Ollé-Nicolle, au micro d'Europe 1. "Aujourd'hui, ça a été un vrai match de coupe où on est allé chercher un résultat. Quelque part, je pense que c'est de très bon augure pour la suite."

Les ultras bien présents

Présents, mais pas amnésiques, comme ils l'ont rappelé dans une banderole en début de match, les ultras parisiens n'ont cessé de donner de la voix pour encourager leurs joueuses. Un soutien apprécié par la capitaine Grace Geyoro. "L'ambiance était exceptionnelle", confie-t-elle. "On a pris énormément de plaisir à voir les ultras, de voir tous les supporters qui étaient là, présents", retrace-t-elle. "Ça a été un petit peu compliqué au début, mais au fur et à mesure, on a pris de l'intensité. Finalement, je pense qu'ils nous ont énormément apportés ce soir."

Reste désormais à attendre de connaître l'adversaire du PSG en demi-finale. Ce sera soit la Juventus Turin, soit l'Olympique Lyonnais qui s'affrontent jeudi soir.