Ligue 1/campagne contre l'homophobie : Monaco a appelé la LFP pour s'excuser

Le milieu de terrain malien, Mohamed Camara, avait collé des straps sur le logo contre l'homophobie floqué sur sa poitrine et porté par tous les joueurs, entraîneurs et arbitres dans le cadre d'une campagne de lutte contre l'homophobie pilotée par la LFP à l'occasion de la 34e et dernière journée de Ligue 1.

>> À ECOUTER AUSSI - Mohamed Camara a caché le logo contre l'homophobie sur son maillot : Amélie Oudéa Castéra demande des sanctions fermes

Mohamed Camara a fait cela "pour des raisons religieuses"

Il n'a pas davantage participé à la photo protocolaire d'avant-match où les deux équipes de Monaco et Nantes posaient devant le slogan symbole de la lutte contre l'homophobie "En tant qu'organisation, nous soutenons l'action de la Ligue", a déclaré Thiago Scuro, directeur général de l'ASM, lors d'une table ronde avec différents médias dont l'AFP. "J'ai eu la chance d'appeler Arnaud Rouger (directeur général de la LFP, NDLR) hier matin (lundi) pour nous excuser en tant que club, de ce qui s'est passé", a-t-il poursuivi.

"Mo (Camara), a ajouté le directeur général de l'ASM, a fait cela pour des raisons religieuses. C'est un sujet très sensible à tous les niveaux, car nous devons également respecter toutes les religions. Mais en tant qu'organisation, nous sommes très tristes de cet épisode et nous souhaitons indiquer clairement que nous ne soutenons pas cela."

Si Scuro a indiqué que d'éventuelles sanctions envers le joueur seraient "gérées en interne", il a reconnu que le club pourrait être sanctionné. "Je pense que ça peut arriver, a-t-il dit. Nous espérons que non. Parce que, pour moi, ce n'est certainement pas juste de punir l'ensemble de l'organisation." "La même chose n'arrivera pas la saison prochaine", s'est-il engagé.