Ligue 1 : tous les résultats de la 8e journée

La crise persiste à Lyon. L'Olympique lyonnais a encaissé une nouvelle défaite, samedi, lors de la 8e journée de Ligue 1, en s'inclinant 1-0 contre Nantes, sur sa propre pelouse. Alors que Nantes monte sur le podium, l'OL n'a plus gagné depuis le 16 août et une large victoire contre Angers. Une situation qui fragilise encore un peu plus la position de l'entraîneur brésilien Sylvinho.

A l'inverse, Monaco revit. Les hommes de Leonardo Jardim ont remporté leur deuxième succès consécutif après la victoire contre Nice. Le club monégasque remonte à la 12e place, après une large victoire 4-1 contre Brest, à domicile. Ben Yedder, Slimani, Gelson Martins et Keita Baldé ont permis à Monaco de s'imposer.

Angers cale, le PSG se relance

Dans le haut du classement, le PSG s'est relancé après sa défaite à domicile contre Reims, avec une victoire contre Bordeaux. C'est l'inévitable Neymar qui a délivré les siens à la 70e minute, sur une passe de Mbappé, de retour de blessure. Grâce à cette victoire, le PSG est seul en tête de la Ligue 1 avec 2 points d'avance sur Angers, qui a calé à Amien (1-1).

Dans les autres matches, Metz a longtemps cru au succès contre Toulouse (2-2) mais la fin de match a été irrespirable. Et Reims a gâché son succès de prestige à Paris en déchantant à domicile contre Dijon, le premier succès des Bourguignons cette saison (2-1). De son côté, Lille a obtenu un bon nul à Nice (1-1).