Ligue 1 : Lyon champion d'automne, Brest s'incline face au PSG

Lyon champion d'automne ! Longtemps mené 2-0 à Rennes, le leader de la Ligue 1 a arraché un nul inespéré (2-2) samedi pour virer en tête à la mi-championnat, juste devant le Paris SG, tombeur de Brest (3-0), et Lille, vainqueur à Nîmes (1-0).

Alors que s’achève la phase aller de Ligue 1, le Paris SG a décroché sa première victoire de l'ère Mauricio Pochettino en s'imposant (3-0) samedi face à Brest. Le FC Nantes, qui disputait son deuxième match depuis l'arrivée de Raymond Domenech, a fait match nul à domicile contre Rennes.

Marseille perd deux points après un nul à Dijon

Avec un Kevin Volland buteur et passeur, Monaco a largement battu Angers (3-0) au Stade Louis-II et pointe désormais à la 4e place du classement. De son côté, Marseille a encore perdu deux points en concédant un résultat nul sur le terrain de Dijon (0-0), dans un match où l'OM a manqué d'idées et de percussion pour avoir une chance de s'imposer.