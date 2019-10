Ligue 1 : suivez le multiplex de la 10e journée en direct sur Europe 1

La 10e journée de ligue 1 se poursuit, avec cinq rencontres à suivre ce samedi en direct dans le Multiplex d'Europe 1, présenté par Lionel Rosso. Au programme, à partir de 20 heures : Angers-Brest, Metz-Nantes, Nîmes-Amiens, Reims-Montpellier, Toulouse-Lille.

Angers, toujours au top à domicile ?

Avec quatre victoires et un match nul en cinq matches, Angers (3e, 16 pts) est la meilleure équipe de ce début de saison à domicile. Un statut à confirmer face à Brest (12e, 11 pts) contre des Bretons qui n'ont pas remporté le moindre match en quatre déplacements. Deux équipes qui éprouvent quelques difficultés défensives. Angers a encaissé quinze buts, dont quatre il y a deux semaines au Parc des Princes, en neuf matches contre treize buts pour Brest. Un match animé en perspective ?

Duel des extrêmes

Metz (20e, 8 pts) affronte Nantes (2e, 19 pts) au stade stade Saint-Symphorien. Un match totalement déséquilibré sur le papier entre une équipe messine déjà battu à cinq reprises cette saison et des Nantais en pleine confiance avec six victoires sur les sept dernières journées. Après neuf matches, Metz possède la troisième pire attaque du championnat avec huit buts marqués alors que Nantes a encaissé seulement cinq buts.

Première pour Kombouaré

Le nouvel entraîneur de Toulouse Antoine Kombouaré officiera sa première rencontre sur le banc du TFC face à Lille ce samedi. Les Toulousains (18e, 9 pts) accueillent des Lillois (5e, 15 pts) toujours incapables de gagner à l’extérieur (2 matches nuls et deux défaites). Toulouse n'a plus gagné en championnat depuis la quatrième journée et doivent l'emporter s'il souhaitent sortir de la zone rouge. Lille espère décrocher sa première victoire à l’extérieur avant de recevoir Valence en Ligue des Champions mercredi prochain.

Reims-Montpellier, parole à la défense

Tout rassemble Reims (6e, 14 pts) et Montpellier (7e, 14 pts) en ce début de saison : les deux équipes ont le même nombre de victoires, de matches nuls et de défaites. Reims et Montpellier sont parmi les meilleures défenses du championnat avec quatre et sept buts encaissés.

S'éloigner de la zone rouge

L'objectif de Nîmes (15e, 9 pts) et d'Amiens (11e, 11 pts) est clair : gagner pour s'éloigner de la zone de relégation. Rien d'alarmant pour les deux équipes au vu du classement mais d'un point de vu comptable, une victoire pour l'une des deux équipes ferait le plus grand bien.