Ligue 1 : Soirée positive pour Montpellier, Lille et Nice qui se rapprochent du podium

Montpellier fait la bonne opération de la soirée en Ligue 1, alors que le MHSC a battu Amiens (4-2) samedi soir, propulsant le club de l'Hérault à la 4e place du classement. Eliminé de toute compétiton européenne, Lille rebondit de son côté, lors de la 15e journée, avec une petite victoire contre Dijon (1-0) et revient à 2 points du podium. Installé sur la dernière marche, Angers a vu sa position fragilisée après son revers sur le terrain de Nice (3-1). Enfin dans un duel pour le maintien, Nîmes et Metz (1-1) n'ont pu se départager, tout comme Reims et Bordeaux (1-1), après une égalisation champenoise dans les dernières secondes de la rencontre.

Les résultats de la 15e journée de Ligue 1 Vendredi 29 novembre : Marseille 2 - 1 Brest Samedi 30 novembre : Strasbourg 1 - 2 Lyon Lille 1 - 0 Dijon Montpellier 4 - 2 Amiens Nice 3 - 1 Angers Nîmes 1 - 1 Metz Reims 1 - 1 Bordeaux Dimanche 1er décembre : Nantes - Toulouse (15h) Rennes - Saint-Etienne (17h) Monaco - Paris Saint-Germain (21h)