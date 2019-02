Ligue 1 : Saint-Étienne poursuit sa chasse au podium en battant Dijon

Saint-Etienne s'est imposé vendredi sur le terrain de Dijon (1-0) en match avancé de la 26ème journée de Ligue 1, grâce à un but du défenseur serbe Neven Subotic, et reprend provisoirement la quatrième place du classement à trois longueurs de Lyon (3e).

Gabriel Silva sort sur civière. Si les Verts s'accrochent à leur ambition de retrouver l'Europe, leur effectif pourrait s'avérer un peu juste dans le sprint final. Les Stéphanois ont perdu leur défenseur latéral brésilien Gabriel Silva, sorti à la 57e minute et qui pourrait souffrir d'une rupture du tendon d'Achille, auquel cas sa saison serait terminée. Elle l'est déjà pour le milieu Kevin Monnet-Paquet, blessé dimanche contre le Paris Saint-Germain et opéré cette semaine d'une rupture ligamentaire du genou gauche. Conte le DFCO, l'ASSE se présentait aussi sans le défenseur Mathieu Debuchy (cuisse), le milieu Valentin Vada (genou), les attaquants Romain Hamouma (cuisse) et Yannis Salibur (pubis).

Sainté dominateur. Saint-Étienne a pris un avantage décisif à la 64e minute par Subotic qui reprenait de volée, avec un rebond fatal au gardien Bobby Allain, un corner joué de l'aile droite par Wahbi Khazri. C'est le premier but du Serbe cette saison en Ligue 1. Ce but est venu récompenser une évidente domination des Verts, perceptible dès les premières minutes. Plus incisifs, les joueurs de Jean-Louis Gasset, après avoir été inquiétés par un tir de Julio Tavares (3e), se sont procurés les meilleures occasions de la première période par Youssef Aït-Benasser (6e, 41e), Khazri (22e, 26e) et Rémy Cabella (43e).

Revenus sur le terrain avec semble-t-il de meilleures intentions, les Dijonnais se sont créés une nouvelle opportunité par le défenseur marocain Fouad Chafik (48e). Mais les Foréziens ont progressivement le dessus. Cabella, quelques minutes avant le but de Subotic, s'est ainsi procuré une double occasion, obligeant Allain à un arrêt délicat (58). Mené au score, le DFCO a tenté d'égaliser, mais de manière trop désordonnée, et ne donnant pas toujours l'impression de jouer sa survie en Ligue 1.

Un but dijonnais refusé dans le temps additionnel. Senou Coulibaly a placé un coup de tête hors du cadre (81e) et Cédric Yambéré s'est vu refuser un but en raison d'une position de hors-jeu de son coéquipier Naïm Sliti dans le temps du temps additionnel (90 + 4). Quelques minutes plus tôt, Allain a évité à son équipe une défaite plus large en repoussant un tir d'Arnaud Nordin (90 + 1). Au final, Dijon, qui avait éliminé Saint-Étienne en huitième de finale de la Coupe de France (6-3) au stade Geoffroy-Guichard, reste sur une série de quatre défaites en championnat et est toujours 18e et barragiste avec 20 points, un de mieux que Caen (19e) et un de retard sur Amiens qui joue samedi contre Nice.