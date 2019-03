Ligue 1 : Reims bat Nantes et confirme ses ambitions européennes

Et de treize. Face à Nantes, dimanche au stade Auguste-Delaune, Reims a enchaîné un treizième match sans défaite en Ligue 1. Mieux, les Champenois se sont imposés grâce à un but splendide de Rémi Oudin (1-0).

Un candidat sérieux à l'Europe. D'une frappe croisée en pleine lucarne, le jeune milieu de terrain de 22 ans a inscrit son neuvième but de la saison peu avant l'heure de jeu (59e), récompensant la domination des locaux. Les promus s'accrochent plus que jamais à leur sixième place. Ce succès leur permet même de prendre quatre points d'avance sur Montpellier, battu par Lyon un peu plus tôt, et de revenir à égalité de points de Saint-Étienne, cinquième. Nantes, de son côté, connaît sa première défaite depuis un mois. Les Canaris pointent au quinzième rang, avec 31 points et un match en retard.