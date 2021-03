Ligue 1 : piégé à domicile face à Nantes, le PSG laisse Lille en tête du championnat

Le Paris SG, méconnaissable, s'est incliné face à Nantes 2 à 1 dimanche au Parc des Princes et raté l'occasion de prendre la tête du championnat à Lille, en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Julian Draxler a ouvert le score pour le Paris SG au terme d'une belle action collective (42e). Les Nantais ont égalisé peu avant l'heure de jeu lorsque Kolo Muani, interceptant une passe en retrait de Kylian Mbappé, a sanctionné la défense parisienne (59e). Puis, Moses Simon a clos la marque (71e) et offert une victoire précieuse dans l'optique du maintien aux Canaris.

Septième revers en championnat pour les Parisiens

Quatre jours après avoir éliminé le FC Barcelone en Ligue des champions, le PSG a donc chuté à domicile face au 19e avant ce match, et logiquement qui plus est. Les Canaris ont rappelé aux Parisiens la dure réalité d'une saison qui ne leur laisse aucun répit. Après Saint-Etienne et Lorient, Paris perd à nouveau des points face à un mal classé en 2021.

Avec ce septième revers en Championnat - record de l'ère qatarienne -, le champion en titre reste deuxième (60 pts) mais Lille s'éloigne à trois points. Les Dogues ont tenu bon à Monaco (4e, 56 pts) où le gardien Mike Maignan a sorti un arrêt décisif dans le temps additionnel face à Stevan Jovetic. La défaite parisienne profite aussi à Lyon (3e, 60 pts), qui a arraché le nul à Reims (1-1) vendredi. L'OL reçoit le PSG dimanche prochain.

A noter : Di Maria, qui vient de prolonger son contrat avec le Paris SG, a quitté la pelouse peu après l'heure de jeu, remplacé par Leandro Paredes. A sa sortie, l'Argentin a échangé quelques mots avec l'entraîneur Mauricio Pochettino, puis est allé directement au vestiaire. Les domiciles de deux joueurs du Paris SG, dont celui de l'Argentin, ont été cambriolés dimanche, a-t-on appris auprès du club après la défaite.