Ligue 1 : «On ne touche pas à Messi», s'emporte Kombouaré

"On ne touche pas à Messi": Antoine Kombouaré, ancien joueur et entraîneur du PSG, s'est emporté vendredi contre le "lynchage" de Lionel Messi, objet d'une procédure disciplinaire au sein du club parisien.

"Je m'en fous de ce qu'il se passe sur le terrain, des problèmes du PSG. Moi je suis amoureux du joueur. On ne touche pas à Messi, quoi qu'il fasse", a martelé l'entraîneur nantais, interrogé sur la star argentine en conférence de presse à Nantes. "Aujourd'hui on est en train de tomber sur un mec, c'est honteux (...). S'il part, je suis super content, on ne le mérite pas", a-t-il insisté.

Une procédure disciplinaire ouverte contre Messi

Le PSG a ouvert mardi une procédure disciplinaire contre Messi, qui sera suspendu plusieurs jours après un voyage en Arabie saoudite effectué sans l'accord de son club et dont les deux saisons à Paris prennent des allures d'échecs. Précisant que la gestion de l'escapade de Messi n'était pas de son ressort, Kombouaré a surtout balayé les critiques sur le rendement de Messi sur le terrain.

"Moi si j'avais Messi, je lui dirais: 'tu restes devant, tu ne cours jamais, tu ne défends jamais. Par contre on te donne les ballons et j'ai envie de te voir jouer, t'amuser, briller'. Mais c'est mon avis de passionné du jeu", a-t-il expliqué.