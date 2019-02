Ligue 1 : Montpellier résiste à Lille, Caen et Strasbourg dos à dos, Bordeaux repart de l'avant

Coup d'arrêt pour Lille. Après cinq succès consécutifs en championnat, les Nordistes, deuxièmes de Ligue 1, ont concédé le nul contre Montpellier (0-0), dimanche lors de la 25ème journée. Bordeaux, au contraire, a mis fin face à Toulouse à sa série de quatre défaites consécutives (2-1). Caen et Strasbourg se sont pour leur part neutralisés.

Lille fait la "Mou". Sous les yeux de José Mourinho, ex-entraîneur de Manchester United, venu superviser Nicolas Pépé et Thiago Mendes, les Dogues ont échoué à marquer le moindre but pour la première fois depuis novembre, face à la deuxième meilleure défense du championnat. Malgré une frappe sur le poteau de Nicolas Pépé (65e), le spectacle n'a pas été des plus haletants, les deux équipes n'ayant cadré que quatre frappes au total. Avec ce nul, Lille, toujours dauphin du PSG, n'a plus que quatre points d'avance sur Lyon, troisième. En revanche, il s'agit d'un bon résultat pour les Héraultais, sixièmes.

Bordeaux remporte le derby. Pour voir des buts, il fallait se rendre à Bordeaux... Et ne pas être en retard. Dès la 2e minute, qui alignaient leur dernière recrue en attaque, Josh Maja, les Girondins ont trouvé la faille grâce à Toma Basic, oublié par la défense du TFC. Son premier but en Ligue 1. Le premier aussi, cette saison, pour Yannick Cahuzac (1-1, 70e), auteur de l'égalisation toulousaine. C'est finalement Jimmy Briand, en fin de match, qui a offert la victoire aux siens (2-1, 82e), après quatre revers de rang.

Caen grapille en attendant Courbis. En veste sombre, Rolland Courbis était bien là, assis en tribunes pour Caen-Strasbourg (0-0). Censé assister "en collaboration" Fabien Mercadal, a même failli asssister à la quatrième victoire de la saison de Malherbe, si Mats Sels n'avait pas fait un dernier arrêt dans le temps additionnel. Au final, le résultat nul n'arrange pas les Normands, toujours 19èmes avec 19 points. Il leur permet toutefois de réduire leur retard à un point sur Dijon, 18ème et barragiste virtuel, et deux sur Amiens 17ème. Les Alsaciens, eux, pointent provisoirement à la huitième place avec 36 points, à quatre unités de Saint-Étienne, cinquième.