Ligue 1 : Marseille s'éclate, Toulouse s'enfonce

Soirée faste en Ligue 1. La 19e journée, disputée intégralement samedi soir, a permis de voir 35 buts sur l'ensemble des pelouses. Si le Paris Saint-Germain et Marseille clôturent l'année 2019 en beauté, ce n'est pas le cas de Lille, écrasé à Monaco, et qui chute du podium au profit de Rennes. Dans la lutte pour le maintien, Nîmes et Toulouse font grise mine.

Marseille en fête

Propulsé par Dimitri Payet, auteur d'un nouveau match plein, l'Olympique de Marseille a consolidé sa deuxième place au classement grâce à son succès face à Nîmes (3-1). L'OM profite de la déroute de Lille à Monaco (5-1) pour prendre cinq points d'avance sur son rival le plus proche, Rennes, vainqueur de Bordeaux (1-0). Les Olympiens restent tout de même à distance respectable du Paris Saint-Germain, toujours solide leader de Ligue 1 avec sept points d'avance sur son dauphin, et un match en retard. Le PSG a terminé l'année sur un succès facile face à Amiens (4-1), marqué aussi par les sorties sur blessures de Diallo et Silva.

Lyon n'avance pas

Plombé par les blessures de ces stars, Lyon n'y arrive toujours pas. L'OL, frustré, n'a pu faire mieux que match nul sur la pelouse de Reims (1-1). L'équipe de Rudi Garcia n'est que douzième du classement à mi-parcours, à sept points de la troisième place, qualificative pour la Ligue des Champions. Le temps presse aussi dans le bas du classement pour Nîmes et Toulouse, défaite à Nice (3-0).Les deux clubs ont concédé leur treizième défaite de la saison samedi. Avec douze points chacun, ils figurent en position de relegable, à cinq longueurs d'Amiens, barragiste.