Ligue 1 : Lyon revient sur Lille en s'imposant face à Montpellier

Lyon a-t-il lancé son sprint ? La saison dernière, après avoir été éliminé de la Ligue Europa, l'OL s'était imposé à Marseille et avait fini sa saison en boulet de canon. Quatre jours après avoir dit adieu à la Ligue des Champions contre Barcelone, bis repetita ? La bande à Genesio a en tout cas très bien rebondi contre Montpellier, plus facilement que ne le laisse supposer le score. Car Fékir a raté un penalty, Benjamin Lecomte a été héroïque dans le but Montpellier et car, globalement, Lyon a été largement au dessus dimanche après-midi.

Ce week-end de Ligue 1 sera conclu par un choc entre le leader parisien et Marseille au Parc des Princes (21h00), que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur Europe 1.