Ligue 1 : Lyon écrase Nîmes, Lille enchaîne contre Brest

Lille a retrouvé le podium et Lyon des couleurs après leurs succès respectivement devant Brest (1-0) et Nîmes (4-0), vendredi lors de la 17e journée de Ligue 1. Les Nordistes ont ainsi enchaîné une troisième victoire consécutive en moins d'une semaine (Dijon 1-0 samedi, Lyon 1-0 mardi) qui leur permet de doubler Bordeaux et de se glisser temporairement à la 3e place en attendant les autres matches du week-end. Les hommes de Christophe Galtier l'ont emporté grâce à un but de Victor Osimhen (16e). Ils auraient pu s'imposer plus largement sans Gautier Larsonneur, le jeune gardien brestois, qui a fait un grand match, détournant notamment un penalty de Jonathan Bamba (90e+3).

Un doublé de Memphis Depay, le cauchemar de Nîmes

De son côté, Lyon, sur courant alternatif avec trois défaites et deux victoires lors des cinq derniers matches, a repris sa marche en avant, profitant d'un doublé de Memphis Depay (16e sp, 64e), et, surtout, d'une équipe de Nîmes à la dérive. Les Crocos, réduits à neuf dès la première période après les deux cartons rouges infligés à Théo Valls (5e) et Gaetan Paquiez (40e), ont une nouvelle fois coulé, quelques jours après la correction devant Bordeaux (6-0).

Les Gones ont largement et facilement dominé la rencontre mais ils ont dû attendre la dernière demi-heure pour faire craquer le club du Gard avec des buts de Depay, Aouar (71e) et Andersen (79e). Lyon grimpe dans les places européennes, au 5e rang, tandis que Nîmes glisse à la 20e et dernière place avec ce dixième match de rang sans victoire. Samedi, le PSG, intouchable leader mais peu en verve ces derniers temps, va tenter d'enclencher un nouveau cycle vertueux à Montpellier avant le choc de dimanche entre l'OM et Bordeaux.