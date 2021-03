Ligue 1 : Lille reste leader après sa victoire contre Marseille, Paris et Lyon victorieux

Lille a conservé la première place en Ligue 1 mercredi en battant Marseille (2-0) grâce à un doublé de Jonathan David inscrit aux 90e et 93e minutes, un succès in extremis qui maintient le Paris SG à deux points et Lyon à trois unités. Sous les yeux de son propriétaire américain Frank McCourt, l'OM s'est incliné dans les tout derniers instants de la partie et occupe la huitième place du championnat, une semaine avant de disputer un match en retard contre Rennes au Vélodrome.

Le PSG bien lancé dans son sprint final

Le Paris Saint-Germain, sans Neymar ni Kylian Mbappé, a empoché un succès précieux à Bordeaux (1-0) mercredi, qui lui permet de rester au contact de Lille. Lancé dans son sprint final, le PSG a remporté une deuxième victoire sur les "douze finales" que l'entraîneur Mauricio Pochettino ambitionne de gagner, après celle empochée à Dijon (4-0) samedi.

La soirée aurait été parfaite sans le doublé tardif de Jonathan David (90e, 90e+2), qui a permis au Losc de battre Marseille (2-0) et de conserver deux points d'avance sur son dauphin. Mais Paris saura s'en contenter, d'autant qu'il a failli tout perdre dans le temps additionnel, sans un superbe arrêt de Keylor Navas sur une tête de Jimmy Briand (90e+1).