Ligue 1 : Lille repousse Lyon à 7 points, Angers courageux à Montpellier

Lille tient fermement sa deuxième place. Les Dogues, vainqueurs à Saint-Étienne (1-0), ont repoussé Lyon, troisième, à sept points, dimanche pour le compte d'une 28ème journée de Ligue 1 qui a également vu Toulouse battre Guingamp (1-0) et Angers accrocher Montpellier (2-2).

Inévitable Pépé. La victoire des Nordistes est venue en fin de match de l'inévitable Nicolas Pépé (88e), qui a inscrit son 17ème but de Ligue 1 cette saison, ce qui lui permet de revenir à égalité sur Edinson Cavani, deuxième meilleur buteur (derrière Kylian Mbappé, 24 buts). Les Verts ont passé une sale après-midi. Outre la défaite, Wahbi Khazri et Mathieu Debuchy ont été exclus.

Angers arrache le nul. La vraie performance de ce dimanche est à mettre au crédit des Angevins, menés 2-0 très tôt dans le match, après des buts d'Andy Delort (3e) et d'Ellyes Skhiri (16e), puis réduits à dix après le carton rouge de Mateo Pavlovic (73e)... Mais combatifs à souhait, au point d'arracher le match nul dans les dernières, grâce à Angelo Fulgini (80e), entré en jeu un peu plus tôt, et Stéphane Bahoken (90+2).

Guingamp toujours dans le dur. Décidément, les Guingampais, eux non plus, n'ont pas fini la rencontre à onze contre onze, face à Toulouse. Menés au score après un but de Yaya Sanogo (20e), les Bretons se sont encore compliqués la tâche avec l'expulsion de Coco (44e). Après ionze matches sans succès à domicile, Toulouse, 15ème, décroche donc sa première victoire au Stadium en championnat depuis le 25 août dernier. Guingamp est toujours lanterne rouge du classement.