Ligue 1 : Lille renverse Nantes (3-2) et reprend quatre points d'avance sur Lyon

Lille, mené de deux buts, a renversé Nantes (3-2) pour asseoir sa deuxième place de Ligue 1 devant Lyon, relégué à quatre points, dimanche à l'occasion de la 30ème journée.

Toujours en course pour la Ligue des champions. Rafael Leao (62), Nicolas Pépé (68 s.p.) et Jonathan Bamba (69) ont marqué pour offrir un succès fou aux Nordistes, toujours en course pour la Ligue des champions. Le Nantais Jonathan Eysseric a raté le penalty du 3-3 en fin de match (83).