Ligue 1 : Lille gagne 3-1 à Caen et conforte sa deuxième place

Avec un Nicolas Pépé une nouvelle fois inarrêtable - un but et deux passes décisives - Lille, très séduisant, l'a emporté à Caen (3-1) et conforte sa place de dauphin du PSG, vendredi, pour la 20e journée de Ligue 1. Cette victoire permet aux Nordistes de compter 37 points, soit 5 d'avance sur Lyon (3e) qui reçoit Reims un peu plus tard mais compte un match en moins. Les Normands, 16e, restent eux scotchés à 18 points, deux de plus que Dijon, 18e et barragiste virtuel, mais qui comptent deux matches en moins.

Pépé rejoint Mbappé. Lancé magnifiquement dans le dos de la défense par Thiago Mendes, Nicolas Pépé a trompé facilement Brice Samba (1-0, 8e) pour sa 13e réalisation en championnat cette saison, rejoignant ainsi Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs. Une douzaine de minutes plus tard, il a ajouté une sixième passe décisive à son bilan, une ouverture lumineuse en direction de Rafael Leao qui a dribblé Samba et marqué dans le but vide (2-0, 20e).

En toute fin de match, il a offert un magnifique appel croisé à Luis Araujo, avant de résister au dernier défenseur et de resservir Araujo seul face au but pour le 3-0 (90e+3). Et encore, Lille aurait pu l'emporter plus largement, tant le duo Leao-Pépé a martyrisé l'arrière-garde adverse. Le Losc a affiché vendredi soir un beau visage de candidat au podium final... s'il franchit le mercato sans trop de pertes.