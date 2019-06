Ligue 1 : les matches du samedi décalés à 17h30 la saison prochaine

Le coup d'envoi des rencontres de Ligue 1 programmées le samedi sera donné à 17h30 et non plus 17 heures pour la saison 2019/2020, a indiqué vendredi la Ligue de football professionnel.

Une demande des diffuseurs. "À la demande de Canal+, et en accord avec beIN SPORTS, le Conseil d'Administration de la LFP a adopté le 6 juin un changement de programmation pour la saison 2019-2020 concernant la case du samedi après-midi" en Ligue 1, affirme la LFP dans un communiqué. "Désormais, les matches du samedi se joueront à 17h30 au lieu de 17h", précise-t-elle.