Ligue 1 : les clubs adoptent le passage de 20 à 18 équipes à partir de 2023-2024

C'est désormais officiel : il n'y aura bientôt plus que 18 équipes en Ligue 1. Actuellement composée de 20 clubs, l'élite du foot français va passer à 18 à partir de la saison 2023-2024. La réforme, dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, a été votée par 97,28% des voix lors de l'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel (LFP). Le mode de relégation à la fin de la saison 2022-2023 a également été fixé : quatre clubs descendront de L1 et deux seulement monteront de L2.

Une réforme repoussée d'un an

Les dirigeants de la quarantaine de clubs professionnels de Ligue 1, Ligue 2 et National 1, ainsi que des représentants des "familles" (joueurs, entraîneurs, arbitres...), réunis en visioconférence pour cette AG de la LFP, poursuivaient leurs travaux sur l'autre grande question de la journée, celle du ou des diffuseurs pour la saison prochaine, a ajouté Jean-Pierre Caillot, le président de Reims (L1). Mais d'ores et déjà, un consensus s'est dégagé pour la réduction de la L1 de 20 à 18 clubs.

Les clubs de L2 et certains clubs de L1 n'y étaient pas favorables à l'origine, mais un compromis a été trouvé : la réforme est repoussée d'un an par rapport au plan initial des "pro-18", qui tablait sur une réduction du nombre d'équipes dès 2022, et le système de relégation laisse deux chances de montée aux clubs de L2.

Un modèle calqué sur celui de la Bundesliga

Avec l'adoption de cette réforme, la L1 s'apprête à rejoindre en 2023 le modèle de la Bundesliga allemande, qui compte 18 équipes. La première division française avait déjà compté 18 équipes entre 1997 et 2002. Cet abaissement du nombre de clubs en Ligue 1, et donc de journées à disputer (34 au lieu de 38), avait été évoqué par le président de la LFP, Vincent Labrune, peu après son entrée en fonction à l'automne dernier.

Cette réforme, susceptible d'alléger le calendrier des grands clubs français alignés dans les compétitions européennes et de ménager des joueurs déjà très sollicités, doit permettre de partager le gâteau des droits TV de Ligue 1 au sein d'un nombre plus réduit de clubs. La réduction attendue du nombre de matches en L1 devrait en outre permettre de dégager des dates, alors que l'UEFA travaille à une réforme de sa Ligue des champions à l'horizon 2024, censée remplacer la phase de poules (6 journées) par un mini-championnat (10 matches par club), promettant plus de revenus aux participants.