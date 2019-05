Ligue 1 : l'entraîneur Jean-Louis Gasset quitte Saint-Étienne

Saint-Étienne va devoir se trouver un nouvel entraîneur. Jean-Louis Gasset, grand artisan de la très belle quatrième place des Verts cette saison en Ligue 1, a annoncé mardi son départ du club forézien. L'ancien assistant de Laurent Blanc était en désaccord avec la direction de l'ASSE depuis de longs mois. Il était arrivé à Saint-Étienne en novembre 2017 pour dans un premier temps épauler Julien Sablé, nommé entraîneur à la suite de la démission de l'Espagnol Oscar Garcia. Il avait ensuite pris le relais sur le banc des Verts, redressant spectaculairement le club jusqu'à une qualification pour la Ligue Europa cette saison.

"Je n'ai plus d'énergie. Ma mission est terminée. J'ai pris la décision de rentrer chez moi (à Montpellier). Quand on arrive à mon âge (65 ans), on se demande quelle est la priorité de sa vie : sa passion ou sa famille. Et contre sa famille, on ne peut pas lutter. Aujourd'hui, j'ai choisi ma famille", a expliqué le coach, très ému en conférence de presse.

Vers le départ de plusieurs joueurs ?

Le départ de Jean-Louis Gasset, qui était dans l'air ces derniers jours, pourrait être un coup dur pour l'AS Saint-Étienne. Plusieurs cadres de l'équipe, dont les milieux de terrain Yann M'Vila et Rémy Cabella et le défenseur Mathieu Debuchy, pourraient partir dans la foulée de leur entraîneur.

Canal+ a évoqué la piste de Claude Puel, libre depuis son licenciement par Leicester il y a quelques mois, pour prendre la succession. Autre piste dans les tuyaux, et qui apparaît la plus probable : un remplacement par un duo constitué par Ghislain Printant, actuel adjoint de Gasset, et par Julien Sablé, qui avait dirigé l'équipe entre novembre et décembre 2017. De quoi inquiéter une partie des supporters...