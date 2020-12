Ligue 1 : le Paris SG battu (1-0) et doublé par Lyon, Lille leader

Le Paris SG, battu (1-0) par Lyon dimanche au Parc des Princes, a laissé échapper la tête de la Ligue 1 à Lille, nouveau leader à l'issue de la 14e journée. Les Parisiens, qui ont vu leur superstar Neymar sortir sur civière en fin de match, ont cédé sur un but de Tino Kadewere (35e), et sont désormais troisièmes, doublés au classement par les Dogues et leur adversaire du soir.

Kylian Mbappé remplaçant au coup d'envoi, le PSG n'a eu qu'une occasion, par Alessandro Florenzi (45e+1). Le reste n'a été que déchets et erreurs, dont les Lyonnais ont fait leur miel.

Lyon entreprenant en première mi-temps

Des débordements de Léo Dubois aux passes laser de Houssem Aouar, Lyon a imposé son rythme à une rencontre qu'elle voulait jouer comme si c'était de la C1. Son engagement, en effet, a rappelé l'équipe qui avait atteint les demi-finales en août dernier, en éliminant Manchester City.

Les hommes de Rudi Garcia ont patiemment attendu leur heure, après un début intéressant mais gâché par plusieurs maladresses devant la surface de réparation. La lumière est finalement venue d'une passe ratée de Presnel Kimpembe, récupérée par Karl Toko Ekambi qui sert dans la foulée Kadewere. L'attaquant zimbabwéen, en forme, a remporté son duel face à Keylor Navas pour offrir un avantage logique à son équipe.

Neymar touché à la cheville

En seconde période, l'OL s'est montré moins dangereux, si ce n'est sur une balle de trois contre un vendangée par Memphis Depay. Bruno Guimaraes a aussi eu une balle de 2-0 au cours d'un temps additionnel de six minutes, trop court pour réveiller des Parisiens retombés dans leurs travers.

Et comme si cela ne suffisait pas, le PSG a peut-être perdu sa star Neymar sur blessure. Le Brésilien est sortie touché à la cheville gauche en toute fin de match (90e+5), après un tacle de Thiago Mendes, exclu pour l'occasion.