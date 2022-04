Ligue 1 : le match des extrêmes entre Clermont et le PSG

Un choc des extrêmes à 21 heures ce samedi. Face au géant PSG, Clermont, 17ème du championnat, possède l'équipe la moins riche de Ligue 1. Avec seulement 20 millions d'euros, le budget de Clermont représente la moitié du salaire de Neymar. En clair, il est 25 fois inférieur à celui du PSG, si bien que le club auvergnat n'a pas les moyens de se payer des stars.

Le plus gros salaire de l'équipe de 50 000 euros par mois est pour Mohamed Bayo, l'attaquant auteur de 10 buts cette saison, et la tête de gondole de Clermont. Cette formation est dirigée par un inconnu du grand public, Pascal Gastien, 58 ans. Il découvre comme son équipe la Ligue 1 cette année.

Un club clermontois prometteur

Il a la particularité d'avoir parmi ses joueurs son fils Johan. Pour faire des économies, le Clermont Foot partage même son centre de formation avec le Club de rugby de la ville, l'ASM. Contrairement à la plupart des équipes qui visent le maintien, la formation auvergnate aime prendre des risques et s'est retrouvée aux premières places de la Ligue 1 en début de saison.

Mais rattrapés par la réalité, les Auvergnats restent désormais sur quatre revers de suite. Ils ont signé quelques beaux succès contre Rennes et Marseille et ils espèrent ce samedi soir créer l'exploit face à Kylian Mbappé. Une star que Clermont n'aura jamais les moyens de se payer, même en vendant tous ses joueurs.

"Tout est possible"

Mais ce n'est pas une excuse pour avoir peur des stars, comme l'explique Pascal Gastien, l'entraîneur des Clermontois. "De l'extérieur, on est joyeux. On est une équipe pétillante ou pas mais en tout cas on joue, on joue pour gagner", a-t-il affirmé au micro d'Europe 1.

"Donc, on a resserré un peu les boulons. Maintenant il arrive le PSG, il peut tout se passer. Tout est possible samedi", a ajouté l'entraîneur.