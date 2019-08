Ligue 1 : l'attaquant argentin Dario Benedetto signe à l'OM pour quatre ans

Dario Benedetto à l'OM, c'est fait. L'attaquant international argentin de Boca Juniors s'est engagé pour quatre saisons à Marseille, a annoncé le club lundi via un communiqué. "L'Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club de Boca Juniors pour l'attaquant international argentin" qui a passé ses examens médicaux avec succès lundi, a ajouté l'OM dans son communiqué.

L'OM n'a pas voulu augmenter son offre au niveau de la clause libératoire, fixée à 21 millions d'euros par le club argentin, et a donc racheté les deux dernières années de contrat du joueur en versant 16 millions d'euros à Boca Juniors selon le journal L'Équipe.

La lourde tâche de succéder à Balotelli

L'international argentin (5 sélections), qui évoluait à Boca Juniors depuis 2016, après quatre saisons passées au Mexique (à Tijuana et au CF America), va donc connaître sa première expérience en Europe. Il avait signé sa lettre de sortie et présenté ses adieux à ses coéquipiers vendredi.

Benedetto a été choisi par le nouveau coach marseillais André Villas Boas pour succéder à l'Italien Mario Balotelli, qui a effectué une éphémère pige de six mois à Marseille, et pour faire oublier l'énorme flop de l'attaquant grec Kostas Mitroglou, arrivé à l'OM à l'été 2017 et qui n'a pas réussi à convaincre jusqu'à son départ en prêt à Galatasaray, en janvier.