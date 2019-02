Ligue 1 : deux matches de la 26ème journée décalés d'une journée

Les rencontres Montpellier-Reims et Toulouse-Caen comptant pour la 26ème journée de Ligue 1, initialement prévues samedi 23 février à 20 heures, sont décalées d'une journée au dimanche 24 février à 15 heures, a indiqué mercredi la Ligue de football professsionnel (LFP).

Un calendrier régulièrement perturbé. La modification a été faite "à la demande" de la préfecture de l'Hérault pour le premier match, de celle de Haute-Garonne concernant le second, précise la LFP. Le calendrier de la Ligue 1 est régulièrement perturbé depuis le mois de décembre en raison des manifestations des "gilets jaunes" qui mobilisent pleinement les forces de l'ordre, pas assez nombreuses pour assurer dans le même temps la sécurité autour des stades.

Le calendrier modifié pour les finalistes de la Coupe de la Ligue. La finale de la Coupe de la Ligue prévue le 30 mars entre Strasbourg et Guingamp a également contraint la Ligue à décaler au 3 avril les rencontres de championnat impliquant les finalistes ce week-end là, a-t-elle annoncé mercredi. Et Montpellier est encore concerné. Leur match contre Guingamp, tout comme celui prévu entre Strasbourg et Reims, comptant pour la 30ème journée de Ligue 1, se jouera donc le mercredi 3 avril à 19 heures, et non le week-end précédent comme prévu initialement.