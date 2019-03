Ligue 1 : Balotelli crucifie Nice (1-0), son ancien club

C'était écrit: Mario Balotelli a marqué contre son ancien club, Nice, pour donner la victoire à Marseille (1-0), dimanche lors de l'affiche de la 28ème journée de ligue 1.

Évidemment. C'est "Balo", qui, de la tête, marque dans un match pas comme les autres. L'Italien, muet avec Nice, a donc inscrit maintenant cinq buts en sept matches avec l'OM. Le colosse devient même "le 1er joueur de Marseille à marquer lors de ses 4 premiers matches à domicile en Ligue 1 sur les 45 dernières saisons" écrit le statisticien Opta sur Twitter.

L'OM, 4è du classement. Et voilà l'OM 4e, à trois unités du podium. Cela fait donc six matches maintenant que l'équipe de Rudi Garcia n'a plus perdu. "Super Mario" est décidément la bonne pioche du mercato hivernal.

"Pierre-feuille-ciseaux". Totalement intégré, il a célébré son but en s'asseyant sur la pelouse pour un "pierre-feuille-ciseaux" avec Florian Thauvin. Son ex-coach Patrick Vieira aurait aimé le voir avec la même efficacité quand il portait le maillot niçois avant cet hiver. Mais le technicien ne lui en veut pas trop et a même enlacé son ancien joueur avant le match.