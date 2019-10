Ligue 1 : Antoine Kombouaré nommé entraîneur de Toulouse

Antoine Kombouaré a été nommé entraîneur du Toulouse FC jusqu'en 2021, en remplacement d'Alain Casanova, démis jeudi de ses fonctions, a annoncé lundi le club toulousain sur son site Internet. Kombouaré, âgé de 55 ans, prend la tête d'une équipe en plein doute, classé 18ème avec seulement neuf points. Le nouvel entraîneur sera présenté officiellement mardi.

Huitième entraîneur de l'ère Sadran

Kombouaré est le 8ème entraîneur de l'ère du président Olivier Sadran après Éric Monbaerts (2001-2006), Élie Baup, (2006-2008), Alain Casonava (2008-2015 et 2018-oct 2019), Dominique Arribagé (2015-2016), Pascal Dupraz (2016- jan 2018) et Mickaël Debève (jan 2018- juin 2018).

Kombouaré, qui compte plus de 400 matches sur le banc, était sur la short list de Sadran avec notamment Frédéric Hantz et Mickaël Landreau. Samedi, Toulouse accueille Lille avant d'aller à Rennes et de recevoir Lyon.