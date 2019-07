Ligue 1 : Alvaro Gonzalez première recrue de Marseille

L'Olympique de Marseille tient sa première recrue estivale : le défenseur central espagnol Alvaro Gonzalez a été prêté une saison, avec option d'achat, par Villarreal, a indiqué vendredi le club marseillais.

Alvaro Gonzalez, qui portera le N.3, "est un leader défensif, doté d'une bonne lecture du jeu et solide dans les duels. Sa longévité au sein de l'élite espagnole face à des adversaires de haut niveau fait de lui un défenseur complet venant renforcer l'effectif olympien", se réjouit l'OM dans son communiqué.

Il jouait à Villarreal depuis 2016

Le joueur, un droitier âgé de 29 ans, a évolué à Santander, Saragosse, l'Espanyol Barcelone, et est dans les rangs de Villarreal depuis 2016. En 2013, il faisait partie de l'équipe d'Espagne Espoirs qui avait remporté l'Euro.

Il a signé son contrat après avoir passé ses examens médicaux, et va désormais rejoindre ses partenaires actuellement en stage aux Etats-Unis, à Washington, dans le cadre d'un tournoi promotionnel organisé par la LFP.

Il aura notamment pour mission d'épauler la saison prochaine la jeune charnière centrale marseillaise Duje Caleta-Car (22 ans)-Boubacar Kamara (19 ans), et de pallier le possible départ d'Adil Rami, visé au sein du club par une procédure disciplinaire et absent du stage aux Etats-Unis.