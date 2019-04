Ligue 1 : accroché à Reims, Lille laisse le champ libre au PSG

Et voilà qui fait l'affaire des Parisiens. Incapables de gagner sur la pelouse de Reims (1-1), les Lillois, deuxièmes de Ligue 1, laissent l'occasion au Paris Saint-Germain d'être sacré champion de France dès la 31ème journée.

Paris à un match du sacre. Pour cela, les tenants du titre devront s'imposer face à Strasbourg dans la soirée. Ce serait alors le huitième titre de champion de France dans l'histoire du PSG, le sixième de l'ère qatarie entamée à l'été 2011. Et le club de la capitale égalerait son record de précocité, au bout de 30 matches comme lors de la saison 2016 - Paris a un match en retard. Ce sacre national ne gommerait pas totalement l'amertume d'une saison parisienne marquée par l'élimination précoce en Ligue des champions - objectif majeur du club - en huitièmes de finale.

Reims, toujours aussi surprenant. Le LOSC (2e avec 61 points), lui, a justement manqué une belle occasion de démoraliser Lyon (3e avec 56 points) dans la course à la qualification directe pour la Ligue des champions... Les Dogues ont pensé faire le plus dur en ouvrant le score par le Portugais José Fonte (55e), mais les Champenois ont égalisé à l'entrée du dernier quart d'heure par Rémi Oudin (78e). Reims, écrasé 4-0 à Strasbourg mercredi, a bien réagi et conserve sa sixième place avec 47 unités au compteur. Les hommes de David Guion pointent à respectivement à un et trois points de Marseille et Saint-Etienne.

Dans le même temps, Toulouse, en supériorité numérique une bonne partie de la rencontre face à Nantes, ont doublé leur adversaire du jour au classement, en prenant la 14ème place.