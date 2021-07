Les 10 chiffres à connaître sur les finales de l'Euro

Pour la première fois, il aura fallu attendre cinq ans au lieu de quatre pour assister à une nouvelle finale de l'Euro... L'Angleterre et l'Italie s'affrontent dimanche soir à Londres, dans le stade de Wembley (21 heures) pour tenter de remporter le trophée Henri-Delaunay de l'édition 2020 et succéder au Portugal. Au fait, quelle nation compte le plus de titres à l'Euro ? Combien de buts ont été marqués en finale ? Ces derniers matches sont-ils prolifiques ? Europe 1 vous propose 10 chiffres à savoir avant de savourer la seizième finale du championnat d'Europe dimanche.

1. Nations les plus titrées : l'Allemagne et l'Espagne (3 victoires)

Sur les 15 finales de l'Euro, l'Allemagne (ex-RFA) et l'Espagne en ont remporté trois, soit le total le plus élevé pour le moment. La Mannschaft compte uniquement des victoires au 20e siècle contre l'Union soviétique en 1972 (3-0), la Belgique en 1980 (2-1) et la République tchèque en 1996 (2-1 a.p.). La Roja s'est, elle, imposée en 1964 face à l'URSS (2-1) avant de soulever deux fois consécutivement le trophée européen, en 2008 face à l'Allemagne (1-0) et en 2012 contre l'Italie (4-0). Les Espagnols sont d'ailleurs les seuls à avoir réussi à conserver leur titre.

2. Nation la plus présente : l'Allemagne (5 fois)

L'Allemagne détient le record de présence en finale, en y étant près d'une fois sur trois. Les Allemands en sortent un bilan honorable : ils se sont imposés à trois reprises pour deux échecs sur la dernière marche, en 1976 contre la Tchécoslovaquie (2-2 a.p., 3 t.a.b. à 5) et en 1992 contre le Danemark (0-2). Avec quatre finales, derrière la Mannschaft, on retrouve l'Espagne (trois titres) et l'Italie (un titre en 1968) qui va disputer la quatrième opposition ultime de son histoire dans un Euro, dimanche. La France arrive juste derrière avec trois participations pour deux victoires, en 1984 (2-0) face à l'Espagne et 2000 face à l'Italie (2-1 a.p.).

3. Nombre de buts marqués : 37

Depuis la première finale disputée en France en 1960 entre l'URSS et la Yougoslavie (victoire 2-1 a.p. des Russes), 37 buts ont été inscrits lors du dernier match d'une édition (2,47 buts/match). La rencontre la plus accrochée à ce niveau de la compétition reste sans doute l'opposition entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Ouest en 1976. Menée 2-0, la RFA est parvenue à égaliser à la dernière minute du temps réglementaire. Ce n'est simplement qu'aux tirs au but que la Tchécoslovaquie s'était imposée grâce à la fameuse Panenka du joueur du même nom.

Il s'agit de la finale la plus prolifique tout comme celle de 2012 entre l'Espagne et l'Italie. Les Espagnols emmenés par leur génération dorée - Iniesta, Xavi, Sergio Ramos... - ont infligé un sévère 4-0 à leurs adversaires, signant la plus large victoire de l'histoire des finales de l'Euro. A noter qu'aucune d'entre elle ne s'est conclue sur un score nul et vierge de 0-0 à la fin de la prolongation.

4. Nombre de prolongations : 5

Cinq finales ont eu leur dénouement après la fin du temps réglementaire. La dernière en date reste un mauvais souvenir pour les supporters français qui ont vu l'attaquant portugais Eder marquer à la 109e minute du dernier match de l'Euro 2016 (défaite 0-1). Auparavant, cela avait réussi à l'équipe de France en 2000 contre l'Italie grâce au but en or de David Trezeguet.

L'édition de 1976 s'est aussi terminée au-delà des 90 minutes de jeu et s'est même poursuivie jusqu'aux tirs au but entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne. Il s'agit de l'unique finale d'un Euro qui s'est conclue de la sorte. Autrement, les championnats d'Europe 1960 et 1996 se sont également refermés sur une prolongation.

5. Le joueur qui en a le plus vécu : Rainer Bonhof (ALL, 3)

Les finales ne seraient rien sans les acteurs du jeu. Celui qui en totalise le plus grand nombre est le milieu de terrain allemand Rainer Bonhof avec trois participations consécutives (1972, 1976, 1980). Sur le banc lors du succès des siens en 1972, il fut titulaire lors de la défaite de la Mannschaft en 1976 avant de remporter une seconde fois l'Euro en 1980, une nouvelle fois en tant que remplaçant.

6. Le plus grand nombre de buts marqués par un joueur : 2

Parmi les meilleurs buteurs de l'histoire des finales de l'Euro, trois joueurs allemands se sont illustrés en marquant un doublé historique lors de chaque édition gagnée par l'Allemagne. C'est le cas de Gerd Müller en 1972, Horst Hrubesch en 1980 et d'Olivier Bierhoff en 1996. En 2008 et 2012, l'Espagnol Fernando Torres est devenu le premier footballeur à avoir marqué un but lors de deux finales.

7. Le joueur le plus jeune : Renato Sanches (POR, 18 ans et 326 jours)

C'est un record qui pourrait être battu à l'Euro 2020. En 2016, le Portugais Renato Sanches est devenu le plus jeune joueur à disputer une finale de championnat d'Europe à l'âge de 18 ans et 326 jours. Le Lillois pourrait laisser la place à l'Anglais Jude Bellingham, qui aura 18 ans et 13 jours le 11 juillet prochain, si le milieu de terrain du Borussia Dortmund venait à entrer sur la pelouse.

8. Le joueur le plus âgé : Jens Lehmann (ALL, 38 ans et 232 jours)

À l'inverse, le footballeur le plus âgé à avoir joué une finale de l'Euro se nomme Jens Lehmann. Le gardien allemand était âgé de 38 ans et 232 jours lors de la défaite des siens contre l'Espagne en 2008.

9. Nombre d'équipes vainqueurs pour leur première apparition en finale : 9

L'Angleterre fait sa première apparition dans la finale d'un championnat d'Europe dimanche. Une statistique va en faveur des joueurs de Gareth Southgate : sur les 15 dernières éditions, à neuf reprises une nation qui jouait sa première finale de l'Euro s'est finalement imposée. C'est logiquement le cas pour les débuts de la compétition, avec la victoire de l'URSS en 1960. L'Espagne (1964), l'Italie (1968), l'Allemagne de l'Ouest (1972), la Tchécoslovaquie (1976), la France (1984), les Pays-Bas (1988), le Danemark (1992) et la Grèce (2004) ont tous également remporté le trophée à l'issue de leur premier match décisif dans un Euro.

10. Le stade qui a le plus souvent accueilli la finale de l'Euro : le Parc des Princes, avant Wembley (2 fois)

Un dernier record va être égalé lors de l'édition 2020. Le Parc des Princes de Paris a accueilli deux finales de championnat d'Europe (1960 et 1984), ce qui faisait de l'écrin français la seule enceinte où s'est joué plus d'une fois le dénouement d'un championnat d'Europe. Le stade de Wembley de Londres va désormais également accueillir une deuxième finale de l'Euro dimanche, après l'édition 1996.