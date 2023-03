Les résultats Quinté du 29/03/2023 à Marseille-Borély

Il était venu de la Mayenne avec des ambitions légitimes, dixit le spécialiste hippique Thierry Léger. Le cheval numéro 4 Gaspar d'Angis, monté par Éric Raffin, a remporté la course quinté au trot attelé de Marseille-Borély ce mercredi 29 mars. Le jockey a devancé les numéros 3, Flash Royal, et 6, Gaudeo, qui complètent le podium de l'épreuve. Dans le top 5, on retrouve enfin le numéro 12, Fakir du Ranch, et le 1, Forrest Gede. Dans l'ordre, nous avons donc 4, 3, 6, 12 et 1.

Trois chevaux disqualifiés

Dans cette course de 3.000 mètres de distance à 16 partants, trois chevaux ont été disqualifiés : les numéros 2, 5 et 15. En dehors du top 5, sont arrivés dans l'ordre le 11, Eberton, le 8, Honky Tonk Blues, le 14, Fifty Five Bond, le 9, Falco Berry et le 10, Divine Monceau.

Le prochain rendez-vous quinté est prévu ce jeudi 30 mars à Chantilly dans l'Oise à partir de 13h50.