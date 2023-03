Les résultats Quinté du 28/03/2023 à Saint-Cloud

Alexis Pouchin s'est une nouvelle fois imposé. Le jockey est arrivé en tête de la course Quinté de Saint-Cloud ce mardi 28 mars 2023 avec son cheval numéro 7, Sinndarillo, devant respectivement les numéros 18, Power Papers, 1, Montigny, 12, Max Verst et 9, Sleepy Suzy. Sur ce parcours d'une distance de 1.600 mètres sur piste en herbe, avec corde à gauche, il y avait 17 partants (et 1 non-partant) sur la ligne de départ. À l'arrivée, cela donne donc 7, 18, 1, 12 et 9.

Un concurrent n'a pas pris le départ de la course

Aux portes du top 5, nous retrouvons le 5, Capoblanco, le 6, Medavy, le 16, Zwialh, le 17, Romance de Paris et le 13, Maritot, qui intègre tout juste le top 10. À noter qu'un concurrent n'a pu prendre le départ de cette course à Saint-Cloud ce mardi : le 2, Starfix.

Découvrez le top 10 du quinté du 28 mars : 1er Sindarillo (7)

2e Power Papers (18)

3e Montigny (1)

4e Max Verst (12)

5e Sleepy Suzy (9)

6e Capoblanco (5)

7e Medavy (6)

8e Zwialh (16)

9e Romance de Paris (17)

10e Maritot (13)

Le prochain rendez-vous Quinté aura lieu ce mercredi sur l'hippodrome de Marseille-Borely à partir de 13h50.