Les résultats Quinté de Chantilly du 15/03/2023

La course quinté de Chantilly dans l'Oise a livré son verdict ce mercredi. C'est le numéro 16, Joli Prince, monté par le jockey Aurélien Lemaître, qui s'est imposé en 1'55"06 devant le numéro 5 de Tony Piccone, Portalis, et le numéro 6 de Christophe Soumillon, Lorenzo de Medici, qui prennent respectivement la deuxième et la troisième place. Dans cette course à 16 participants, le 3, Gaidar, monté par Mickaël Barzalona, et le 1, Nighthab, de Pierre Bazire, complètent dans cet ordre le top 5. Le classement final donne donc : le 16, le 5, le 6, le 3 et le 1.

Prochain rendez-vous ce jeudi à Caen

Pour ce rendez-vous disputé à Chantilly sur une distance de 1.900 mètres, le 4, Nepalais, de Stéphane Pasquier, prend la sixième place. Viennent ensuite le numéro 10, Gemmyo, le 7, Ridwaan, le 9, Fayona et le 2, Khochenko, qui décroche une place parmi les dix premiers. Pour rappel, cette course s'est déroulée sur une piste en sable fibré, avec corde à droite, sur un terrain standard. Le tout en plein air sous neuf degrés, et avec un vent de 7 km/h.

Le top 10 du quinté de Chantilly : 1er Joli Prince (16)

2e Portalis (5)

3e Lorenzo de Medici (6)

4e Gaidar (3)

5e Nighthab (1)

6e Nepalais (4)

7e Gemmyo (10)

8e Ridwaan (7)

9e Fayona (9)

10e Khochenko (2)

Le prochain rendez-vous quinté aura lieu ce jeudi 16 mars à Caen, pour un départ prévu à 13h50.