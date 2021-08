Les handballeuses françaises en or : "Ce sera gravé à jamais", réalise Amandine Leynaud

INTERVIEW

Elles en rêvaient et elles l'ont fait. Les handballeuses françaises sont devenues championnes olympiques dimanche matin aux JO de Tokyo, au lendemain du sacre des handballeurs dans cette même discipline. Cette médaille d'or acquise face au Comité olympique russe (30-25), la première pour l'équipe féminine de handball tricolore, a aussi été la dernière médaille des JO pour la délégation française. "C'est juste énorme, ça sera gravé à jamais. On aura été les premières à le faire. Et je suis très contente d'avoir participé un petit peu à ce truc-là", a réagi l'une des gardiennes de cette équipe de légende, Amandine Leynaud, dimanche soir sur Europe 1.

"Il faut que j'essaie de me le répéter pour vraiment avoir conscience du truc"

"Ce qui est sûr, c'est qu'on fait partie de l'Histoire", a-t-elle réalisé. "On était les premières à avoir gagné une médaille à Rio. Là, on est les premières à avoir gagné la médaille d'or. Je suis très fière de nous pour ça. On est aussi les premières à faire un doublé avec les garçons en sport collectif." "C'est juste énorme quand tu entends ça", a poursuivi la joueuse du club hongrois de Györ. "Je pense qu'il faut que j'essaie de me le répéter pour vraiment avoir conscience du truc."

La délégation française a terminé 8e au classement des médailles des Jo de Tokyo. Au total, 33 médailles (10 en or, 12 en argent et 11 en bronze) ont été remportées par les athlètes tricolores. C'est en deçà des espérances, qui étaient d'une quarantaine de médailles. En revanche, l'équipe de France parvient au même niveau qu'à Rio concernant les médailles d'or. Lors des JO de 2016, les Français avaient décroché 42 médailles au total.