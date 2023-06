Les frères Alexis et Félix Lebrun en demi-finales du tournoi de tennis de table aux Jeux Européens de Cracovie

Les jeunes frères Alexis et Félix Lebrun, espoir du tennis de table français, ont de nouveau brillé lundi, en se qualifiant pour les demi-finales du tournoi individuel des Jeux européens à Cracovie (Pologne). L'un après l'autre, Alexis (19 ans) puis Félix (16 ans) ont dominé des adversaires plus expérimentés pour s'offrir la possibilité de s'affronter en finale mardi et de remporter un premier titre majeur.

L'aînée de la fratrie a battu à la surprise du public polonais le favori du tournoi et actuel champion d'Europe, l'Allemand Qiu Dang (9e joueur mondial), lors d'une rencontre offensive et serrée. "J'ai essayé de tenir, de lui mener la vie dure et de prendre des risques. Il reste encore un match pour la médaille", a dit après le match Alexis, récent vainqueur du vice-champion olympique chinois Fan Zhendong lors d'un tournoi à Macao. Dans l'après-midi, c'était au tour de Félix (16 ans) de battre le Roumain Andrei Eduard Inoescu (4-2). "Je suis super heureux d'être en demi-finale. Il était très fort en remise et j'ai voulu raccourcir les échanges au maximum avec mon revers", a commenté le plus jeune des Lebrun.

Des espoirs en breaking

Alexis Lebrun (18e joueur mondial) affrontera mardi le Portugais Marcos Sousa (12h40 françaises), tandis que Félix sera opposé (13h30) au Croate Andrej Gacina. "On est toujours surpris de tournoi en tournoi de la gestion de leur compétition au regard de leur jeune âge", s'est enthousiasmé Emmanuel Rachez, manager général de la Cellule 2024 du tennis de table français, auprès de l'AFP. Dans les autres compétitions des Jeux européens, événement multisports opposant 48 nations dans 29 sports différents, dont 19 disciplines olympiques, jusqu'au 2 juillet en Pologne, la journée a été relativement calme pour la délégation tricolore.

En Muay-thaï, Messie Kubila (-71 kg) et Myriame Djedidi (-51 kg) ont remporté une médaille de bronze. Les qualifications du breaking, dont les vainqueurs homme et femme repartiront avec un ticket pour Paris-2024, se déroulent jusque tard dans la soirée de lundi. Dans ce nouveau sport olympique, les Bleus pouvaient espérer de bons résultats des breakers Danny Dan, Carlota Dudek et Sissy.

À 19 heures lundi, la France se classait 6e au tableau des médailles (30 au total, dont 6 en or), loin derrière le trio de tête composé de l'Italie (57 au total, dont 18 en or), l'Espagne (39 au total, dont 18 en or) et l'Ukraine (24 au total, dont 11 en or). Les sportifs russes et bélarusses, qui ont dominé les deux précentes éditions (2015, 2019) n'ont pas été invités par les organisateurs de l'événement.