Les anciennes gloires du XV de France dans la mêlée pour soutenir les Bleus

Même s'ils ne sont pas franchement confiants, conscients que les Bleus ne partent pas favoris au Japon, les grands joueurs de l'histoire du XV de France ont l'espoir de voir briller les Bleus.

Le capitaine de la sélection entre 2009 et 2015, Thierry Dusautoir y compris : "C'est un moment fantastique à vivre. Il faut laisser de côté ces quatre années qui ont été difficiles à jouer, se concentrer sur ce premier match, qui est une finale avant l'heure."

Fabien Pelous était lui aussi capitaine, de 2003 à 2007, et il prévient, les Bleus peuvent le faire, mais ils devront être soutenus : " Il faut juste être derrière notre équipe de France, la soutenir à fond, parce que la différence entre une équipe qui gagne et une équipe qui perd, elle se fait parfois sur des petits riens… Et si chaque joueur sent qu'il y a de la ferveur quand il appelle en France pour prendre des nouvelles, et bien ça peut faire la différence… Soyons tous derrière notre équipe de France, soutenons-là à fond ! "

Pour Serge Blanco, les Français "sont uniques"

Pour aller au bout et remporter ce mondial japonais, il faudrait toutefois un miracle, que toutes les planètes s'alignent, et la légende Serge Blanco, recordman d'essais (38) sous la tunique bleue, en a bien conscience : "Les Français sont toujours uniques dans tout ce qu'ils savent faire, autant dans la victoire que dans la défaite… "

Verdict le 2 novembre 2019 avec la finale au stade de Yokohama pour savoir si le XV de France a créé l'exploit ou non.