L'équipe de France de rugby des moins de 20 ans qualifiée pour le dernier carré du Mondial

L'équipe de France des moins de 20 ans, après trois victoires bonifiées en autant de rencontres, l'Irlande, l'Afrique du Sud et l'Angleterre se sont qualifiés mardi pour les demi-finales de la Coupe du monde, programmées dimanche. Double tenants du titre (en 2018 et 2019, avant que la compétition ne cesse en raison du Covid), les Bleuets affronteront les Anglais tandis que l'Irlande sera opposée à l'Afrique du Sud, qui a devancé in extremis la Géorgie au goal-average dans la poule C.

Compétition endeuillée

La compétition, qui se tient en Afrique du Sud, a été endeuillée par l'annonce, dans un communiqué de World Rugby, du décès accidentel de l'ancien demi de mêlée international Greig Oliver, 58 ans, victime d'un accident de parapente lundi.

Oliver avait participé à la première Coupe du monde en 1987 sous le maillot écossais avant de devenir entraîneur. Membre de l'encadrement de la province irlandaise du Munster, il était le père de Jack Oliver, le demi de mêlée des U20 irlandais, qu'il était venu encourager avec sa famille. "En signe de respect", a annoncé World Rugby, une minute de silence a été observée avant toutes les rencontres mardi.