L'entrée en lice de Carlos Alcaraz, la der de Jérémy Chardy : ce qu'il faut savoir avant la 2e journée de Wimbledon

Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz ouvrira mardi la deuxième journée de Wimbledon contre le Français Jérémy Chardy sur le court numéro 1, alors que la championne 2022 Elena Rybakina débutera son tournoi sur le Centre Court. Chardy, 36 ans, a annoncé samedi sur France Info qu'il mettrait un terme à sa carrière après ce tournoi où il est également engagé en double. Après Rybakina, c'est une autre prétendante qui terminera la journée sur le Centre Court : la Bélarusse Aryna Sabalenka. Entre les deux, le favori du public Andy Murray.

La journée débutera sur le court numéro 2 par le match entre Stefanos Tsitsipas et Dominic Thiem et s'y terminera par l'entrée en lice de Daniil Medvedev. Holger Rune, Maria Sakkari et Alexander Zverev débuteront leur tournoi sur le court numéro 3. Les spectateurs du 12 verront le retour du finaliste 2021 Matteo Berrettini.

Les débuts d'Arthur Fils à Wimbledon

Côté Français, Arthur Fils fera ses débuts à Wimbledon sur le court numéro 4, en troisième rotation. Alexandre Müller et Arthur Rinderknech en découdront dès 11h00 sur le 5 dans le troisième duel franco-français de ce premier tour. Ugo Humbert jouera en troisième sur le 8 et Alizé Cornet en deuxième sur le 11 où se produira également Adrian Mannarino en fin de programme.

Enfin, Varvara Gracheva, tout juste naturalisée française, entrera en lice sur le 15 en deuxième rotation. Par ailleurs, des matchs qui n'ont pu être joués ou finis lundi ont été rajoutés, parmi lesquels Benjamin Bonzi contre Harold Mayot (3-6, 3-5 à terminer) et Grégoire Barrère contre Lloyd Harris qui n'avait pas commencé.