L'entraîneur de l'équipe de France de gymnastique Vitaly Marinitch mis à pied

L’équipe de France masculine de gymnastique a subi ce mardi un brutal changement d’entraîneur. Recruté à ce poste en septembre 2021, l’Ukrainien Vitaly Marinitch vient en effet d’être mis à pied par la Fédération française de gymnastique (FFGym) en raison de problèmes de comportement liés à l’alcool, lundi.

"Le président de la Fédération a demandé au ministère la fin de mission de Vitaly Marinitch", a expliqué le Directeur technique national Kévinn Rabaud. "Il y a eu un comportement inapproprié et non professionnel lors d'un stage qui conduit à sa mise à pied." La Fédération a dû prendre cette décision "compte tenu des engagements forts de la Fédération sur les questions éthiques, l'exemplarité exigée de l'encadrement et le niveau de responsabilité de Vitaly Marinitch", a-t-il ajouté.

Nommé après les JO de Tokyo

L'ancien gymnaste ukrainien, multi-médaillé mondial et européen, avait été nommé à la tête des Bleus après les Jeux olympiques de Tokyo pour donner un nouveau souffle au collectif masculin en vue des JO de 2024 à domicile. "C'est lui qui portait le projet. On avait recruté au niveau de notre ambition et c'est vraiment malheureux. Je pense qu'il ne s'est peut-être pas fait au poste et de vieux démons l'ont rattrapé", a regretté Kévin Rabaud.

Avant les prochaines échéances, notamment les Championnats d'Europe en avril, le directeur du haut niveau Laurent Barbiéri prend le relais dans l'encadrement des Bleus.